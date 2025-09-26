Жеребкування відбулося у п'ятницю, 26 вересня, в Києві.

Футбольні клуби "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України. Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке відбулося у п'ятницю, 26 вересня, в Києві.

За підсумками сліпого жеребкування сформувалося вісім пар команд:

• "Вікторія" (Суми) - "Інгулець" (Петрове);

• "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк);

• "Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь";

• "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль);

• "Лісне" (Київ) - "Чернігів";

• ЛНЗ (Черкаси) - "Рух" (Львів);

• "Агробізнес" (Волочиськ) - "Металіст 1925" (Харків);

• "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця).

Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться з 28 до 30 жовтня 2025 року.

