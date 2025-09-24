Лужний працював у тренерському штабі ще у 2013 році, очолюючи сімферопольську "Таврію".

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розглядає варіант із призначенням Олега Лужного у разі відходу Сергія Реброва з посади головного тренера національної збірної.

За даними джерела Sport.ua, керівництво УАФ вже готується до можливих змін.

Йдеться, що Лужний востаннє працював у тренерському штабі ще у 2013 році, очолюючи сімферопольську "Таврію". Також він має досвід роботи у київському "Динамо", де певний час виконував обов’язки головного тренера.

Раніше з’являлася інформація, що Сергій Ребров погодив умови контракту з грецьким "Панатінаїкосом", однак УАФ поки що не дає згоди на його перехід.

Нагадаємо, 22 вересня у Парижі (Франція) відбулася урочиста церемонія вручення "Золотого м’яча 2025" - нагороду найкращому футболісту світу від авторитеного журналу France Football вручено 28-річному французькому вінгеру ПСЖ Усману Дембеле. Торік переможець допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також - першу в клубній історії Лігу чемпіонів. Для Дембеле це перша в кар’єрі нагорода "Золотий м’яч". Його конкурентом в номінації був іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Наразі рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" є форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі – спортсмен отримував цей приз 7 разів. На другому місці - форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який одержував нагороду п'ять разів.

