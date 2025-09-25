"Астон Вілла" є головним фаворитом на перемогу в Лізі Європи цього сезону. Такий прогноз дав аналітичний "суперкомпʼютер" компанії Opta.
Шанси на перемогу англійського клубу в усьому турнірі оцінюються у 23,3%. Перемогу ж італійської "Роми", за яку виступає український форвард Артем Довбик, аналітики оцінюють у 13%. На третій сходинці – "Ноттінгем Форест", за який виступає інший українець Олександр Зінченко. Вірогідність цього, на думку Opta, 10,2%.
Весь список головних претендентів на перемогу в ЛЄ має такий вигляд:
1. "Астон Вілла" – 23,3%
2. "Рома" – 13%
3. "Ноттінгем Форест" – 10,2%
4. "Лілль" – 8,1%
5. "Ліон" – 6,7%
6. "Болонья" – 5,7%
7. "Порту" – 5,3%
8. "Феєноорд" – 5,1%
9. "Штутгарт" – 3,2%
10. "Бетіс" – 3,1%
Нагадаємо, 24 вересня пройшли перші матчі групового етапу Ліги Європи. Італійська "Рома" зіграла проти французької "Ніцци". У цьому матчі Артем Довбик вперше з початку сезону вийшов у стартовому складі, але голами не відзначався. Італійський клуб обіграв французів з рахунком 2:1.
Олександр Зінченко також вийшов у старті на матч проти іспанського "Бетісу". Гра закінчилася гольовою нічиєю з рахунком 2:2.
Інші новини спорту
Раніше стало відомо, що Андрій Шевченко розглядає заміну на посаду головного тренера Збірної України з футболу. Зокрема розглядається варіант призначення Олега Лужного на цю посаду.
Незадовго до цього у ЗМІ зʼявилася інформація, що діючий тренер збірної Сергій Ребров вже погодив умови контракту з "Панатінаїкосом". Втім, повідомлялося, що УАФ поки що не дала згоди на перехід коуча до грецького клубу.