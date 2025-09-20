Катар вимагає виключити країну та її клуби з усіх футбольних змагань.

Європейська футбольна федерація УЄФА може проголосувати в найближчий вівторок за виключення ізраїльської збірної та команд з міжнародних змагань за поданням Катару. Рішення буде ухвалено саме в той час, коли країна відзначатиме традиційне свято Рош га-Шана, єврейський новий рік. Про це пише Israel Hayom.

Наразі серед 20 країн, що мають право голосу, переважна більшість виступає за виключення Ізраїлю. Лише дві-три країни лишаються на його боці.

Видання повідомляє, що за лаштунками точиться боротьба, аби не допустити винесення цього питання на голосування, проте тиск з боку Катару посилюється, і вони залучають усі важелі для виключення Ізраїлю.

Відео дня

Повідомляється, що катарці прагнуть винести на голосування виключення Ізраїлю вже в найближчий вівторок на засіданні керівництва УЄФА, і протягом останнього тижня працюють на всіх фронтах, щоб набрати більшість.

Якщо голосування відбудеться, каже Israel Hayom, історія ізраїльського футболу в Європі на найближчий час закінчиться. У середу, після закінчення Рош Ха-Шана, "Маккабі" Тель-Авів має розпочати свій шлях у Лізі Європи на виїзді проти грецького "ПАОК" з міста Салоніки.

Протистояння Ізраїлю та Катару: ситуація напружена

Нагадаємо, раніше в вересні ізраїльські військові завдали ударів по столиці Катару, Досі. За повідомленнями Армії оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ провів точковий удар по вищому керівництву палестинської організації ХАМАС.

Канал Al Hadath зазначив, що "зелене світло" операція отримала особисто від президента США Дональда Трампа.

Місяць тому Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, що викликало рішуче засудження низки країн, зокрема Катару.

Вас також можуть зацікавити новини: