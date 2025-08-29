Одним із суперників "гірників" стане клуб "Хамрун Спартанс", який нещодавно поступився "Динамо" у відборі до Ліги чемпіонів.

Стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років. Результати стали відомі під час трансляції жеребкування.

"Шахтар" отримав не найсильніший склад суперників. Одним із суперників "гірників" стане клуб "Хамрун Спартанс", який нещодавно поступився "Динамо" у відборі до Ліги чемпіонів.

Київській команді доведеться зіграти, зокрема, із сильними клубами з Британії та Італії.

Відео дня

Суперники "Динамо":

"Кристал Пелас" (удома);

"Фіорентина" (у гостях);

"Зрінські" (удома);

"Омонія" (у гостях);

"Ноа" (удома);

"Самсунпор" (у гостях);

Суперники "Шахтаря":

"Легія" (удома);

"Шемрок Роверс" (у гостях);

"Рієка" (удома);

"Абердин" (у гостях);

"Брейдаблік" (удома);

"Хамрун Спартанс" (у гостях).

Відомо, що старт групового раунду Ліги конференцій відбудеться 2 жовтня.

Інші новини футболу

Раніше головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбіркового циклу до Чемпіонату світу.

Основний склад збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("ПаріСен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925", Харків), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Крім того, Sport.es писало, що гравець збірної України з футболу і ФК "Динамо" Владислав Ванат вже скоро може перейти в інший клуб. Одним із найімовірніших варіантів трансферу є іспанська команда "Жирона".

Вас також можуть зацікавити новини: