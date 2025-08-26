Олег Очеретько і Тарас Михавко отримали дебютні виклики в національну команду.

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного циклу до Чемпіонату світу, який відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Мексиці і Канаді.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ), збірна України 5 вересня у Вроцлаві зіграє проти Франції, а 9 вересня у Баку проти Азербайджану.

Тренерський штаб збірної України до основного складу обрав 25 виконавців, до резервного - шістьох.

Зазначається, що запрошено одразу двох абсолютних потенційних дебютантів - захисника київського "Динамо" Тараса Михавка та хавбека донецького "Шахтаря" Олега Очеретька.

Основний склад збірної України має такий вигляд:

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал"Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний ("ПаріСен-Жермен" Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі - "Шахтар" Донецьк), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко ("Динамо" Київ), Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі - "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва - "Полісся" Житомир), Віктор Циганков("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

До резервного списку увійшли:

Георгій Бущан ("Аль-Шабаб", Саудівська Аравія), Богдан Михайліченко ("Полісся" Житомир), Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі - "Динамо" Київ).

Як підкреслюють в УАФ, збір національної команди розпочнеться 1 вересня неподалік від польського міста Познань. Вже 4 вересня синьо-жовті переберуться до Вроцлава, де 5-го числа на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" прийматимуть Францію.

Як відомо, Україна у відборі грає в групі D. Окрім Франції суперниками України є Азербайджан та Ісландія. Груповий відбір триватиме до 16 листопада. Україні треба зайняти перше місце, аби напряму пробитися на Чемпіонат світу. Водночас, якщо Україна посяде друге місце, то весною 2026 року побореться у стикових мінітурнірах, аби потрапити на ЧС-2026.

До цих мінітурнірів також ще потраплять чотири збірні, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації. Ці збірні визначатимуться за підсумками участі у Лігинацій 2024-2025. Стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026.

Чемпіонат світу-2026

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з футболу у 2026 році буде зіграно у новому форматі. Цей турнір стане найтривалішим в історії. У фінальній стадії участь братимуть 48 збірних, а не 32, як це було у період з 1998 до 2022 років.

