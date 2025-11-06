Поєдинок пройшов на стадіоні у Любліні на однойменній арені.

Відбувся матч третього туру Ліги конференцій 2025/26 між киъвським "Динамо" та клубом "Зрінськи Мостар" з Боснії та Герцеговини. Гра закінчилася з рахунком 6:0 на користь українського клубу.

На 21-ій хвилині киян вивів вперед Попов: він головою замкнув навіс Буяльського з кутового. На 56-ій хвилині після хитрого розіграшу штрафного другий гол для "Динамо" забив Герреро - 2:0. Всього через кілька хвилин гравці українського клубу довели рахунок до розгромного - Кабаєв після сольного проходу пробив у кут воріт з-за меж штрафного майданчика. На 67-ій хвилині четвертий гол у ворота суперників забив Бульський з асисту Кабаєва.

На 78-ій хвилині рахунок до зовсім непристойного довів Ярмоленко, який вийшов на заміну. Через шість хвилин Бленуце замкнув подачу з кутового - 6:0.

Відео дня

Ліга конференцій УЄФА. 3-й тур

"Динамо" - "Зріньскі" - 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Попередження: Джурасек, 45

"Динамо": Нещерет - Михавко, Тіаре, Попов, Тимчик - Буяльський (Ярмоленко, 68), Михайленко, Піхальонок (Шапаренко, 71) - Шола (Волошин, 46), Герреро (Бленуце, 68), Кабаєв (Торрес, 79).

"Зріньскі": Любич - Мамич, Дуймович, Машич, Вранькович - Шакота (Мікич, 86), Філіпович (Сурданович, 57), Джурасек (Іванчич, 57), Пранич (Чавар, 79) - Дамашкан (Барі, 57), Маїч.

Поєдинок пройшов на стадіоні у Любліні на однойменній арені. Таким чином, після трьох турі "Динамо" має у своєму активі 3 очка.

Виступи "Динамо" у Лізі Конференцій

Українська команда поступилась у дрох перший матчах основного раунду турніру: спочатку була поразка 0:2 від "Кристал Пелес", а потім 3:0 від "Самсунспора".

Вас також можуть зацікавити новини: