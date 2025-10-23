Зустріч відбулася на стадіоні в турецькому місті Самсун.

У Туреччині був зіграний матч друго раунду Ліги конференцій між місцевим клубом "Самсунспор" і київським "Динамо". Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь турків.

Українська команда пропустила швидкий гол: Ентоні Мусаба вразив ворота Нещерета вже на 2-ій хвилині. На 29-ій хвилині Караваєв не реалізував вбивчий момент, не влучивши у рамку з кількох метрів. За це через кілька хвилин киян покарав Маріус, який забив з близької відстані. На 62-ій хвилині Хольсе пробив з дальньої дистанції і довів рахунок до розгромного.

Ліга конференцій. Основний раунд. 2-й тур

"Самсунспор" - "Динамо" Київ - 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 62

Попередження: Вівчаренко, 45+4, Михавко, 73

"Самсунспор" : Коджук - Томассон, Ван Дронгелен, Шатка, Явру (Мендес, 73) - Макумбу - Мусаба (Чіфт, 77), Юксел (Генюл, 77), Хольсе (Айдогду, 84), Кулібалі (Кілінч, 72) - Маріус

"Динамо" Київ: Нещерет - Вівчаренко, Тіаре (Михавко, 67), Попов, Караваєв - Михайленко (Бражко, 76), Рубчинський (Піхальонок, 67) - Огундана (Бленуце, 76), Буяльський (Яцик, 82), Волошин - Герреро.

Зустріч відбулася на стадіоні в турецькому місті Самсун. Після другого туру команда Олександра Шовковського посідає 34-е місце у групі з нулем очок і без забитих голів.

Виступи "Динамо" у Лізі конференцій

Київське "Динамо" невдало стартувало в основному раунді Ліги конференцій, програвши англійському клубу "Крістал Пелес" з рахунком 0:2.

Під час матчу фанати лондонського клубу викрикували фразу: "У повітрі було дев’ять російських дронів, і Жан-Філіп Матета (гравець "Крістал Пелас", - УНІАН) збив їх".

