Сама гра закінчилася перемогою англійців.

УЄФА розглядає можливість покарання клубу "Крістал Пелас" за кричалку фанатів під час матчу англійців з київським "Динамо", повідомляє Sportbible.

Зазначається, що під час матчу Ліги Конференцій, фанати лондонського клубу викрикували фразу: "У повітрі було дев’ять російських дронів, і Жан-Філіп Матета (гравець "Крістал Пелас", - УНІАН) збив їх".

Кричалка є адаптацією англійської пісні "Десять німецьких бомбардувальників", яка зʼявилася в часи Другої світової війни під час бомбардувань Великої Британії. Зазначається, що за це УЄФА може покарати клуб починаючи від штрафів, часткового чи повного закриття трибун.

Причина цьому - 16(2)(e) Дисциплінарного регламенту УЄФА. У ній йдеться про те, що клуби несуть відповідальність, якщо їхні вболівальники демонструють "слова, предмети або будь-які інші засоби для передачі провокаційного повідомлення, яке не підходить для спортивного заходу, зокрема провокаційні повідомлення політичного, ідеологічного, релігійного або образливого характеру".

Українські клуби у Лізі конференцій

Нагадаємо, матч між "Динамо" та "Крістал Пелас" пройшов 2 жовтня на стадіоні "Арена Люблін" у Польщі. Англійці впевнено обіграли киян з рахунком 2:0.

Водночас у першому матчі основного етапу Ліги Конференцій інший український клуб "Шахтар" обіграв шотландський "Абердін" з рахунком 3:2.

