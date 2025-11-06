Матч відбувся у польському Кракові на стадіоні Хенріка Реймана.

Відбувся матч третього туру цьогорічного розіграшу Ліги конференцій між донецьким "Шахтарем" та ісландським клубом "Брейдаблік". Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь "гірників".

На 28-ій хвилині Бондаренко ефектним ударом в дотик замкнув навіс Назарини з кутового та вивів свою команду вперед. На 66-ій хвилині перевагу "гірників" подвоїв Кауан Еліас, який пробив на виконання у дальній кут суперника.

Ліга конференцій. Основний раунд. 3-й тур

Відео дня

"Шахтар" - "Брейдаблік" - 2:0

Голи: Бондаренко, 27, Кауан Еліас, 66

Попередження: Ейнарссон В., 64

"Шахтар" : Різник - Азаров, Бондар, Грам, Вінісіус Тобіас - Назарина - Мейрелліш (Швед, 75), Ізакі, Бондаренко (Глущенко, 68), Лукас - Кауан Еліас.

"Брейдаблік": Ейнарссон - Йонссон К., Маргейрссон, Оррасон, Вальгейрссон - Йонссон А. (Ейнарссон В., 63), Лудвікссон (Халлссон, 79), Гунлаугссон (Стейндорссон, 70) - Інгварссон (Омарссон, 63), Ульфарссон (Б'ярнасон, 63), Торстейнссон.

Матч відбувся у польському Кракові на стадіоні Хенріка Реймана.

Таким чином після трьох турів "Шахтар" має 6 очок.

Виступи "Шахтаря" у Лізі Конференцій

Команда турецького спеціаліста Арди Турана на старті Ліги Коференцій обіграла шотландський Абердін (3:2), поступилася польській Легії (1:2).

Вас також можуть зацікавити новини: