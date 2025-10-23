Матч відбувся у номінально "домашньому" для "Шахтаря" польському Кракові.

У матчі 2-го туру цьогорічної Ліги конференцій донецький "Шахтар" зустрівся в польською "Легією". Поєдинок закінчився з рахунком 1:2 на користь поляків.

Рахунок у матчі на 16-й хвилині відкрив Аугустиняк, який після помилки гравця "Шахтаря" гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив Фесюна. Вже у другому таймі "гірникам" вдалось зрівняти рахунок у матчі: Лука Мейрелліш на 61-й хвилині замкнув подачу Коноплі з правого флангу. Але вже в доданий час той же Аугустиняк без шансів для Фесюна пробив дев'ятку зі штрафного.

Ліга конференцій УЄФА. 2-й тур

Відео дня

"Шахтар" - "Легія" - 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 - Августиняк, 16, 90+4

Попередження: Марлон Гомес, 33, Конопля, 84, Назарина, 90+3 - Райович, 43

"Шахтар": Фесюн - Азарові, Матвієнко, Грам, Конопля (Вінісіус, 84) - Ізакі, Марлон Гомес (Назарина, 77), Бондаренко (Глущенко, 59) - Швед (Лукас, 58), Мейрелліш, Егіналду (Невертон, 59).

"Легія": Тобіаш - Реца, Капюаді, Пйонтковські, Вшолек - Елітім (К. Урбанські, 85), Августиняк, В. Урбанські (Капустка, 59) - Краснічі (Стоянович, 67), Райович (Чолак, 59), Ходина (Жевлаков, 85).

Матч відбувся у польському Кракові.

Виступи "Шахтаря" у Лізі конференцій

В рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій між собою зіграли донецький "Шахтар" та шотландський "Абердін". Зустріч закінчилася з рахунком 2:3 на користь українського клубу.

Вас також можуть зацікавити новини: