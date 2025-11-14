Організацією поєдинку займається Міжнародна боксерська асоціація.

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях, філіппінський боксер Менні Пак’яо веде переговори щодо можливого бою з українським боксером Василем Ломаченком.

Як пише SPORT.UA, організацією зустрічі займається Міжнародна боксерська асоціація (IBA), яку очолює прихильник російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, джерело Abante повідомляє, що діалог просувається позитивно. Однак, зазначають журналісти, є суперечливий аспект: організацією поєдинку нібито займається Міжнародна боксерська асоціація (IBA), яку очолює людина, відома своєю підтримкою путінського режиму.

"Організацією поєдинку займається IBA, яку очолює прихильник Путіна Умар Кремльов", - йдеться у публікації.

Тим часом колишній чемпіон світу та мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що керівник IBA змінив прізвище, аби бути ближчим до Путіна, підкреслюючи, що "Кремльов" - не його справжнє ім’я.

Василь Ломаченко: новини

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко раніше вирішив завершити професійну кар'єру, оскільки "втратив мотивацію".

За його словами, він хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але коли програв Хейні, це був його "останній шанс". За словами українського боксера, після цього він отримав ще один пояс і завершив із боксом. Він запевнив, що рішення не пов'язано з травмами чи фізичною формою. Тоді ж Ломаченко заявив, що припинено переговори про зустріч з володарем пояса WBA в легкій вазі Джервонтою "Танком" Девісом.

