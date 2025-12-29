Боксер Ентоні Джошуа втратив двох тренерів в ДТП в Нігерії

Один з загиблих був особистим тренером Ентоні Джошуа, тоді як другий відповідав за його фізичну підготовку.

Автомобіль боксера Ентоні Джошуа в Нігерії потрапив в ДТП, в результаті якого загинули два його тренери, повідомляє Home of Fight в соцмережі Х.

Повідомляється, що автомобіль боксера марки Lexus перевищив швидкість і врізався у вантажівку. Водій під час обгону втратив керування над авто й врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі.

Боксер перебував на задньому сидінні за водієм і відбувся травмами, але двоє його тренерів - Латц і Сіна загинули внаслідок зіткнення. Відомо, що Латц був особистим тренером Джошуа, а Сіна відповідав за фізичну підготовку британської зірки боксу.

Відео дня

За даними, Ентоні Джошуа планував провести в Нігерії свою відпустку після того, як в ніч на 20 грудня переміг американського боксера-блогера Джейка Поло. В шостому рацнді Джошуа нокаутував суперника. Відомо, що до цього поєдинку Джошуа готував український тренер Єгор Голуб.

Джошуа двічі бився з українським боксером Олександром Усиком. В вересні 2021 року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, а в серпні 2022 року - роздільним.

Бій між Джошуа та Полом: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що після того, як Ентоні Джошуа переміг Джейка Поло, він обрав собі нового суперника. Боксер кинув виклик Тайсону Ф'юрі. Примітно, що Поло після поєдинку поїхав до лікарні й згодом показав рентгенівський знімок своєї щелепи, на якому видно переломи в двох місцях. Для Поло це друга поразка в професійній кар'єрі. Зазанчається, що в 2024 році він переміг легендарного Майка Тайсона.

Також ми писали, що український боксер Максим Продан заявив, що не дивиться подібні поєдинки за участі Джейка Поло. Він пояснив, що в Україні треба віддати 15 років та боксувати за копійки, тоді як розпіарений блогер виходить на ринг й заробляє мільйони. Продан зазначив, що дивується, чому допускають бої з такими спортсменами. Він заявив, що більшість роками працюють, тоді як блогер вийшов на ринг й заробив більше, ніж вони за все життя.

Вас також можуть зацікавити новини: