'Ми не порушили правила': Гераскевич буде оскаржувати рішення МОК про дискваліфікацію

Український спортсмен має намір йти до арбітражного суду та добиватися скасування рішення МОК про дискваліфікацію.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026.

Спортсмен підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

Він наголосив, що його жест - "шолом пам’яті" із портретами вбитих Росією спортсменів - є моральним обов’язком, а не політичною пропагандою, у якій його звинувачує МОК.

"Я вважаю, що вся увага, яка була прикована до нас всі ці дні, свідчить про те, що ми на правильній стороні, і це найважливіше. Я нічого не порушив, і через це я піду в арбітражний суд та в інші суди і буду доводити свою правоту", - сказав атлет.

Спортсмен розповів, що прибуде до офісу виїзної панелі CAS у Мілані і братиме участь у засідання. Гераскевич закликав колег по олімпійській збірній не відволікатися на скандал та продовжувати боротьбу за медалі.

За його словами, під час змагань на трибунах було багато російських прапорів. Однак, Міжнародний олімпійський комітет не відреагував на порушення правил у цій ситуації:

"Незважаючи на порушення правил МОК, цей спортсмен і глядачі, наскільки мені відомо, не отримали жодних санкцій і не були дискваліфіковані".

Спортсмен заявив, що його дискваліфікація грає на руку російській пропаганді.

Скандал навколо Гераскевича

Сьогодні українського скелетоніста Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 через шолом із вбитими росіянами українськими атлетами.

Президент України Володимир Зеленський вирішив нагородити Гераскевича орденом Свободи. У МЗС заявили, що Міжнародний олімпійський комітет підірвав власну репутацію, вирішивши дискваліфікувати українського скелетоніста.

