Ломаченко заявив, що йому було нескладно завершити свою кар'єру.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому він вирішив завершити професійну кар'єру в боксі. У коментарі Fight News він пояснив своє рішення.

"Це було нескладно. Я втратив мотивацію. Я хотів стати абсолютним чемпіоном світу, але коли я програв Хейні, - це був мій останній шанс. Після цього я отримав ще один пояс і завершив із боксом. Це не пов'язано з травмами чи фізичною формою, а тільки з мотивацією", - поділився Ломаченко.

Також в українця запитали, чи тривають переговори з володарем пояса WBA в легкій вазі Джервонтою "Танком" Девісом. Він відповів, що обговорення потенційного поєдинку припинено.

"Переговори з "Танком"? Немає сенсу говорити про це, тому що я закінчив із боксом", - наголосив Ломаченко.

Нагадаємо, що раніше Олександр Красюк, екс-промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика, заявив, що українець повинен якомога швидше завершити кар'єру. За його словами, він виступав проти реваншу з Даніелем Дюбуа.

Крім того, увечері 25 жовтня відбувся бій у суперважкій вазі між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі, який визначив наступного суперника Усика. Після поєдинку Вордлі викликав українця на бій.

