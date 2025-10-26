Переможець може зустрітися з українцем уже в першій половині 2026 року.

Увечері 25 жовтня на легендарній арені O2 Arena в Лондоні пройшов гучний вечір боксу, організований промоутерською компанією Queensberry Promotions Френка Воррена. Головною подією шоу став бій у суперважкій вазі між Джозефом Паркером і Фабіо Вордлі, результат якого визначив майбутнього опонента абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Паркер-Уордлі - як пройшов бій

Паркер із перших хвилин активно йшов уперед, намагаючись нав'язати суперникові свій темп, але Вордлі вміло відповідав небезпечними контратаками, не раз влучаючи аперкотами в щелепу новозеландця. Тим не менш, не можна сказати, що перевага завжди була на одній стороні. Кілька аперкотів британця точно досягли мети, змусивши новозеландця відступати. Але вже в середині бою Паркер зумів вирівняти ситуацію. Хоча кінцівка все ж залишилася за Вордлі.

У десятій трихвилинці Вордлі загнав суперника до канатів, Паркера врятувало лише втручання гонгу. У наступному раунді ситуація повторилася - Паркер опинився у важкому становищі, тому рефері незабаром зупинив бій.

Таким чином, Джозеф Паркер, за 36 перемог, зазнав четвертої поразки в професійній кар'єрі. Фабіо Вордлі записав на свій рахунок 20-ту перемогу (за однієї нічиєї). На кону стояли два тимчасові пояси - WBO і WBA, а отже, перемога Вордлі робить його наступним претендентом на бій з Усиком. Тому британець уже з рингу викликав українця на поєдинок.

Вордлі - наступний суперник Усика

Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін теж підтвердив цю інформацію, заявивши, що Усик планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року, щоб провести обов'язковий захист своїх титулів проти переможця пари Паркер-Вордлі.

Раніше УНІАН повідомляв, ким Усик хоче стати після завершення кар'єри. Екс-чемпіон світу в крузервейті Тоні Беллью заявив, що українець хоче стати тренером у майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: