Тоні Беллью розповів, що Усик "хоче підтримати Україну".

Український боксер Олександр Усик досяг неймовірних вершин у своїй боксерській кар’єрі , зокрема у липні після перемоги над Даніелем Дюбуа став першим в історії 3-разовим абсолютним чемпіоном світу.Усик неодноразово казав, що його кар'єра близька до завершення, але точні терміни поки невідомі, як і подальші плани Усика після її завершення.

Однак деякою інформацією з цього приводу поділився колишній суперник Усика, ексчемпіон світу у крузервейті Тоні Беллью. Під час інтерв'ю Карлу Фрочу британський боксер заявив, що Усик розкрив йому деякі плани на своє майбутнє

"Він хоче підтримати Україну та долучитися до тренерської роботи в аматорському боксі, так він хоче стати тренером", - розповів Белью.

Також, за його словами, Усик сказав, що до завершення кар’єри йому залишилось два бої.

"Коли я з ним говорив, то Усик сказав, що планує провести ще два бої – один уже позаду, залишився останній. Він неймовірний у своїй справі, і поки що невідомо, який шлях обере далі", – сказав Беллью.

Він також відзначив, що Усик вже "досягнув цсіх цілей", фі йому не потрібно нічого нікому доводити.

"Він досягнув усіх цілей, побував на всіх аренах світу і переміг усіх в їхньому ж домі. Більше йому нічого доводити. Він чудовий амбасадор боксу та ще кращий амбасадор своєї країни. І я сподіваюся, що він завершить кар'єру з гідністю", - сказав Белью.

Олександр Усик - новини

Нагадаємо, 19 липня 2025 року на стадіоні "Уемблі" в Лондоні пройшов бій-реванш Олександр Усик (Україна) – Даніель Дюбуа (Велика Британія). Український боксер зумів нокаутувати суперника у п'ятому раунді і вдруге стати абсолютним чемпіоном суперважкої ваги.

Раніше Олександр Усик визначився зі своїм майбутнім суперником. Він заявив, що планує провести поєдинок проти Джейка Пола за правилами ММА.

