У команді Усика не бачать жодних підстав проводити третій бій з Тайсоном Фʼюрі.

Український боксер Олександр Усик планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року та буде боротися з переможцем поєдинку Джозеф Паркер - Фабіо Уордлі. Про це повідомив директор команди абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Сергій Лапін у коментарі для The Ring.

"Хто б не переміг у суботу в Лондоні, він стане обов'язковим претендентом на титул WBO для Усика, одного з чотирьох титулів, якими володіє українець, крім чемпіонського титулу The Ring у важкій вазі. WBO є наступним у системі ротації, що використовується для об'єднаних чемпіонів, і обов'язковий захист був призначений у липні, але відкладено через травму спини Усика", - додали у матеріалі.

Лапін зауважив, що відновлення Усика після травми триває чудово.

"Він почувається добре і в чудовій формі", - запевнив радник українського боксера.

У The Ring нагадали, що 38-річний Усик не був впевнений щодо продовження карʼєри після того, як у липні вдруге переміг Даніеля Дюбуа, однак вже минулого тижня він повідомив, що планує битися до 41 року.

За словами Лапіна, Усику, ймовірно, залишилося, ще пʼять боїв, однак третій поєдинок з Тайсоном Фʼюрі, швидше за все, не буде одним з них.

Відомо, що "Циганський король" наполягав на трилогії боїв наступного року після двох поразок від Усика у 2024 році, однак Лапін не бачить причин для такого поєдинку.

"Теоретично це цікавий варіант, але для кого? Якщо боксерські вболівальники дійсно підтримують це, то, можливо. Однак, на мою думку, ця глава вже закрита", - вважає він.

Інші новини боксу

Раніше ексчемпіон світу за версіями IBF і WBA в напівсередній вазі Пол Маліньяджі закликав Усика завершити кар'єру. За його словами, боксер уже досяг неймовірно високого рівня у своїй кар'єрі, тому йому вже нічого досягати.

"Ти ризикуєш стати старим уже за одну ніч. Якщо дозволиш себе побити, ти переконаєш людей у тому, що ти не найбільший. Я ніхто, щоб говорити дорослому чоловікові, що робити, але я б на його місці завершив кар'єру", - сказав Маліньяджі.

Водночас промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Уоррен висловився про карʼєру боксера після поразок Усику. Він вважає, що дві поразки від українського спортсмена - це не кінець світу, особливо для такого молодого хлопця.

"Він просто зобов'язаний стати кращим, інакше все закінчено. Потрібно вчитися і робити крок вперед. Він повинен показати всім, на що здатний. Ми знаємо, що він може бити. Його бої завжди видовищні, і якщо подумати, у двох останніх поєдинках поспіль за ним спостерігали більше людей, ніж за будь-яким іншим бійцем - майже 190 тисяч глядачів наживо. Він видовищний. З ним ніколи не буває нудного бою", - додав Уоррен.

