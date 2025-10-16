За його словами, вже на сьогоднішній день, крім спорту, він займається трохи бізнесом.

Український боксер Олександр Усик запевнив, що своє майбутнє після завершення спортивної кар’єри не бачить на посаді мера Києва. Про це сказав абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі на Київському міжнародному економічному форумі, відповідаючи на запитання чи не планує він замінити іншого боксера Віталія Кличка на цій посаді.

"Віталій Володимировичу, все добре. Мером не хочу", - віджартувався Усик.

За його словами, вже на сьогоднішній день, крім спорту, він займається трохи бізнесом, є вже своя кампанія.

Відео дня

"Трошки будуємо, є завод по переробці скла, трошечки якісь цінні папери, ексклюзивні машини. Трошки бізнесом цікавлюся більше, ніж 5 років назад. Я заробляю гроші і розумію, що вони повинні працювати. А не просто купувати за них діаманти, золото і кайфувати. Я не така людина, мені понтуватися не сильно подобається", - зазначив Усик.

Він вважає, що такі навички, які напрацьовуються в боксі, зокрема, наполегливість, режим і любов до праці можуть не тільки допомогти в спорті, але й у бізнесі. Спортсмен сказав:

"Я зрозумів, що якщо ти хитрозадий, тобто дуриш людей в бізнесі, спорті, то тобі буде завжди прилітати".

При цьому зазначає, що є сила, бог, але по різному люди сприймають.

"Якщо в цьому житті ви десь порушуєте якусь світлу лінію, робите якусь гидоту, то вона вам обов’язково повернеться. Що ми не маємо - наша заслуга і що маємо також наша заслуга", - зазначає спортсмен.

Усик висловився і про свої поразки

Він нагадав, що з 2009 року у нього поразок не було.

"Але я ставлюся до поразки як до того, що йде зі мною поряд. Багато людей бояться зробити перший крок, щоб не помилятися. Перемога і поразка це брат і сестра. Якщо у вас складнощі, то це не означає, що це кінець. Треба аналізувати і виправляти помилки", - сказав боксер.

На його думку, до критики треба ставитися як до лікувальної грязі.

"Але це від достойних людей, які досягли трохи більше як ви і вам допомогли у ваших успіхах. Але якщо вас критикує пуста аватарка, то не треба на це звертати уваги. Все працює так - чим більше вас хають за вашу роботу, то тим більше ви отримуєте вогників у всесвіті. А якщо ви на хейт будете когось також хаяти, то ви два жука , які не можуть поділити гною. Є такі люди, котрим байдуже кого хейтити, тому на них не треба звертати увагу", - пояснив Усик.

Також він розповів про виховання дітей

За його словами, він не виховує, а просто їх любить.

"І своїм прикладом їх виховую. Чую своїх дітей, їх побажання. Дітей треба і балувати. До 15 років дітей трохи треба змушувати робити певні заняття. Бо до цього віку дитина, якщо їй давати вибір, то може вирішити, що не хоче робити нічого. Бо мозок така сіра маса, яка хоче кайфувати і нічого не робити. Я повинен виховати так дітей, щоб коли їм буде 18- 21 рік, то щоб вони могли жити без моєї допомоги, хоч я завжди готовий буду їх підтримати. Вони мають мати свою справу і нею займатися. Люблю з дітьми гуляти, спостерігати як вони спілкуються, що їм цікаво", - додав чемпіон.

Пожружжя Усиків

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня дружина відомого українського боксера Олександра Усика - Катерина - зворушливо привітала свого чоловіка з річницею весілля. Вони разом вже 16 років. З нагоди свята Катерина опублікувала спільне фото та звернулася до коханого зі словами, що вони вже 16 років разом як справжні чемпіони.

Вас також можуть зацікавити новини: