Сьогодні, 1 грудня 2025 року, відбувся матч 14-го туру Української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" та "Полтавою". Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь полтавського клубу.

Матч пройшов на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Ця гра була першою на чолі "Динамо" для нового виконувача обов'язків головного тренера киян Ігоря Костюка.

Уже на 45+1-й хвилині нападник "Полтави" Володимир Одарюк забив перший гол у ворота суперника, відкривши рахунок у матчі. У другому таймі на 73-й хвилині Євген Місюра забив другий гол для "Полтави".

На 79-й хвилині матчу кияни скоротили відставання. Півзахисник "Динамо" Олександр Яцик забив гол головою після навісу з лівого флангу. Проте, це не допомогло столичному клубу уникнути поразки.

Клуб "Динамо" розташувався на 7-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Полтавський клуб залишається на 16-му місці в таблиці.

Нагадаємо, що раніше футбольний клуб "Динамо" звільнив Олександра Шовковського з посади головного тренера. Виконувачем обов'язків головного тренера призначено наставника "Динамо" U19 Ігоря Костюка.

27 листопада київське "Динамо" поступилося кіпрському клубу "Омонія" в рамках Ліги конференцій. "Біло-сині" програли з рахунком 0:2. За попередні три тури в Лізі конференцій "Динамо" набрало лише три очки.

