Відбувся матч 4-го туру основного раунду Ліги конференцій 2025/26, в якому зустрілись кіпрська "Омонія" та київське "Динамо". Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь кіпріотів.

На 34-й хвилині свою команду вивів вперед Семедо, який впевнено переграв Нещерета з пенальті, призначеного після безглуздого фолу Попова. На 59-ій хвилині перевагу "Омонії" подвоїв Неофіту, добивши м'яч у пусті ворота після того, як він же пробив зльоту у перекладину.

Ліга конференцій. Основний раунд. 4-й тур

"Омонія" - "Динамо" - 2:0

Голи: Семеду (34, пенальті), Неофіту (59)

Попередження: Марич (4), Узохо (75) - Попов (32), Кабаєв (45+1), Михайленко (45+2), Тіаре (57), Герреро (78)

"Омонія": Узохо, Кицос, Агузуль, Симич, Масурас, Еракович (Ейтінг, 83), Марич (Кусулос, 83), Евандро, Семеду (Хадзийованіс, 72), Неофіту (Йоветич, 72), Е.Андреу.

"Динамо": Нещерет, Михавко, Тіаре, Попов (Дубінчак, 46), Караваєв, Рубчинський (Буяльський, 60), Михайленко, Піхальонок (Яцик, 79), Огундана (Герреро, 63), Волошин (Пономаренко, 79), Кабаєв.

Матч був зіграний на Кіпрі. Після чотирьох турів кияни мають у своєму активі всього 3 очки.

Виступи "Динамо" у Лізі конференцій

За по передні три тури "Динамо" набрало лише три очки: двічі команда програла і потім розгромила "Зрінськи Мостар" з Боснії та Герцеговини з рахунком 6:0.

