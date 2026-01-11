КНДР зробила неповнолітніх дівчат інструментом своєї пропаганди у світі, - WSJ

Кім збагнув, що є ніша, в якій КНДР може стати світовим лідером.

Північна Корея має жахливу репутацію на міжнародній арені. Частково перебити цей негатив та довести світу, що диктатура династії Кімів має свої переваги, Пхеньян намагається у спорті. І певні успіхи тут є.

Своєрідним мемом став виступ футбольної збірної КНДР на чемпіонаті світу з футболу 2010 року, коли північні корейці спочатку героїчно провели матч проти збірної Бразилії, але потім зазнали розгромної та принизливої поразки від Португалії. Після цього інтернетом ширилися чутки про те, що вдома північнокорейських футболістів відправили до концтаборів, а тренера розстріляли. Насправді це було неправдою, але красномовно свідчило про те, яку репутацію у світі має північнокорейський режим.

Нинішній правитель КНДР Кім Третій прагне виправити становище. Як пише The Wall Street Journal, Пхеньян вирішив зробити ставку на жіночий юнацький спорт. Зокрема на футбол, важку атлетику та настільний теніс.

Відео дня

Режим Кіма збагнув, що в усьому світі ніхто не піддає дітей та дівчат-підлітків аж надто виснажливим тренуванням заради спортивних досягнень. Це відкриває вікно можливості для диктатури, якій конче потрібні хоч якісь успіхи для демонстрації свого престижу всередині країни та на міжнародній арені.

Спортсменки та тренери з інших країн визнають, що північнокорейські дівчата мають неперевершену фізичну витривалість і психічну стійкість. "Вони не дають вам дихати", – сказала іспанська футболістка Іруне Дорадо після поразки від північних кореянок у 2024 році.

Колишній менеджер жіночої збірної Південної Кореї Юн Док Йо каже, що північнокорейські спортсменки змагаються без жодного страху перед можливими травмами. Він зауважив, що у матчах футболісти зазвичай уникають зіткнень із суперниками, аби не травмуватися, але у дівчат з КНДР такої обережності нема. "Їхня одержимість перемогою була на іншому рівні", – сказав він.

Як зазначає WSJ, Північна Корея чотири рази вигравала футбольний чемпіонат світу серед дівчат віком до 17 років і є чинним чемпіоном серед жінок віком до 20 років.

Коли в листопаді збірна U-17 повернулася з Марокко, в аеропорту Пхеньяна її вітав почесний військовий караул та цивільні, що свідчить про велику увагу, якої режим надає успіхам дівчат у світовому спорті.

Втім повторити цей успіх у дорослому професійному спорті, особливо чоловічому, КНДР не вдається. Жорстокі тренування неповнолітніх дівчат дають результат через відсутність конкуренції від інших країн у цьому сегменті. Але коли йдеться про дорослі професійні команди, північні корейці вже не можуть змагатися на рівних.

Життя в КНДР

Як писав УНІАН, втікачі з КНДР описують північнокорейську шкільну систему як поєднання жорсткої ідеологічної індоктринації, примусової праці та насильства. Значна частина навчання присвячена вихвалянню династії Кімів. Після уроків дітей змушують по кілька годин виконувати важку фізичну роботу, а фізичне насильство з боку вчителів є поширеним.

Також ми розповідали, що влада Північної Кореї заборонила приготування й продаж популярного супу будае-джіґе під загрозою ув’язнення в трудових таборах. Усе через "вороже" походження страви – з Південної Кореї.

Вас також можуть зацікавити новини: