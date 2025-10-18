За словами промоутера спортсмена, Дюбуа повинен стати сильнішим.

Промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Уоррен висловився про карʼєру спортсмена після поразок від українця Олександра Усика. За його словами, такі результати не є кінцем світу, цитує vringe.com.

"Зрозуміло, він буде (чемпіоном світу). Йому всього 28 років. 28 років для суперважковаговика - це дитячий вік. Подивіться на його поразки. Я знаю, що бій з Джо Джойсом був спірним через травму ока і все таке, і Джо тоді спрацював добре. А дві поразки від Усика - це не кінець світу, особливо для такого молодого хлопця", - запевнив Уоррен.

Також промоутер впевнений, що після поразок від Усика Дюбуа стане лише сильнішим.

"Він просто зобов'язаний стати кращим, інакше все закінчено. Потрібно вчитися і робити крок вперед. Він повинен показати всім, на що здатний. Ми знаємо, що він може бити. Його бої завжди видовищні, і якщо подумати, у двох останніх поєдинках поспіль за ним спостерігали більше людей, ніж за будь-яким іншим бійцем - майже 190 тисяч глядачів наживо. Він видовищний. З ним ніколи не буває нудного бою", - додав Френк.

Раніше британський боксер Тоні Белью розповів, коли Усик може завершити боксерську кар'єру. За його словами, Усик може провести ще кілька боїв, перш ніж завершить кар'єру на своїх умовах.

"Це було б жахливо, якби час переміг його. Дуже хотілося б, щоб він пішов, коли буде в порядку, щасливим", - наголосив Белью.

Також легендарний Леннокс Льюїс оцінив, чи зміг би Усик стати чемпіоном в епоху 2000-х. Боксер вважає, що Олександр у його епоху виступив би дуже добре та порівняв його зі своїм суперником Холіфілдом.

"Він робить те, що робив Евандер Холіфілд. У цій епосі він переміг усіх великих бійців і тих, хто був перед ним, тож він зробив чудову роботу", - додав Льюїс.

