Ексчемпіон світу за версіями IBF і WBA в напівсередній вазі Пол Маліньяджі висловився про майбутнє українського чемпіона Олександра Усика. Своїми думками він поділився в подкасті колишнього британського боксера Карла Фроча.

За словами Маліньяджі, Усик уже досяг неймовірно високого рівня у своїй кар'єрі. Він вважає, що українцю вже нічого досягати.

"Я вважаю, що він виступав відмінно і зараз йому вже нічого досягати. Ніщо вже не зробить його величнішим. Дехто каже, що він кращий за Алі, а хтось закликає Усика працювати старанніше, щоб перевершити Мухаммеда, але він нічого не зробить, щоб переконати їх", - сказав Маліньяджі.

Боксер додав, що зараз Усик ризикує, продовжуючи свою боксерську кар'єру. Він підкреслив, що вік відіграє дуже важливу роль.

"Ти ризикуєш стати старим уже за одну ніч. Якщо дозволиш себе побити, ти переконаєш людей у тому, що ти не найбільший. Я ніхто, щоб говорити дорослому чоловікові, що робити, але я б на його місці завершив кар'єру", - заявив Маліньяджі.

Інші новини боксу

Раніше промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Воррен висловився про кар'єру спортсмена після поразок від українця Олександра Усика. За його словами, британець у майбутньому стане чемпіоном світу.

Також промоутер додав, що після поразок від Усика Дюбуа стане тільки сильнішим.

Крім того, раніше Усик відповів, чи збирається йти в мери Києва. Він заявив, що своє майбутнє після завершення спортивної кар'єри не бачить себе на цій посаді.

Усик вважає, що такі навички, які напрацьовуються в боксі, зокрема, наполегливість, дотримання режиму і любов до праці можуть не тільки допомогти в спорті, а й у бізнесі.

