Боксер записав відео, в якому подякував усім, хто йому допоміг.

Чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення спортивної кар'єри. Відповідну заяву він зробив у відеозверненні, оприлюдненому на своїй сторінці у Facebook.

"У житті будь-якого боксера настає момент, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав", - заявив він.

У ролику, завдовжки 2,5 хвилини, Ломаченко подякував Ісусу Христу "за все, що він для мене зробив", а також своїм батькам, своїй промоутерській компанії і навіть США - "за можливість реалізувати себе".

Відео дня

"І, звичайно, було б несправедливо не згадати вас, шанувальники боксу по всьому світу. Ви завжди палко підтримували і переживали ці незабутні поєдинки протягом десятиліть. Мир усім", - додав боксер.

При цьому він не згадав, ані війну, ані Україну, ані в принципі будь-що, пов'язане з Україною.

Кар'єра Василя Ломаченка: що потрібно знати

Василь Ломаченко - український професійний боксер, один із найвідоміших представників світового боксу XXI століття. Народився 17 лютого 1988 року в місті Білгород-Дністровський, Одеська область. Боксом почав займатися з раннього дитинства під керівництвом свого батька і тренера Анатолія Ломаченка, який зіграв вирішальну роль у формуванні його техніки і боксерського стилю.

В аматорському боксі Ломаченко домігся вражаючих результатів: став дворазовим олімпійським чемпіоном - у Пекіні 2008 року (вагова категорія до 57 кг) і в Лондоні 2012 року (до 60 кг). Крім того, він виграв чемпіонат світу серед аматорів у 2009 і 2011 роках. Його аматорський рекорд налічує понад 396 перемог за однієї поразки.

У 2013 році Василь перейшов у професіонали та швидко набув популярності завдяки винятковій техніці, швидкості, нестандартному руху та здатності "читати" суперника. Уже в другому професійному бою він бився за титул чемпіона світу, а в третьому здобув пояс WBO в напівлегкій вазі, ставши найшвидшим чемпіоном світу в історії професійного боксу. Пізніше він здобув титули в трьох вагових категоріях: напівлегкій, другій напівлегкій і легкій.

Серед його найгучніших поєдинків перемоги над такими боксерами, як Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінарес, Люк Кемпбелл, а також поразка від Теофімо Лопеса 2020 року, коли він втратив титул об'єднаного чемпіона в легкій вазі. У 2023-2024 роках Ломаченко продовжував кар'єру і залишався серед топбійців дивізіону.

Свій останній бій Ломаченко провів у травні минулого року - проти австралійця Джорджа Камбососа. Цей поєдинок приніс Ломаченку пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. Таким чином українець йде зі спорту в статусі чинного чемпіона.

Ломаченко відомий своєю неоднозначною політичною позицією. З одного боку він є прихильником Російської православної церкви, яка всіляко схвалює і заохочує російську агресію проти України. Зокрема Ломаченко виступив різко проти заборони української філії РПЦ, відомої як Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

З іншого боку, в перші дні повномасштабного російського вторгнення Ломаченко вступив до тероборони свого рідного міста Білгород-Дністровський і певний час відмовлявся залишати Україну навіть заради важливих боксерських поєдинків.

Вас також можуть зацікавити новини: