Бій завершився в 11 раунді достроково.

Відомий український боксер Василь Ломаченко провів чемпіонський бій з австралійським суперником Джорджем Камбососом за звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Цей титул Ломаченко втратив у жовтні 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу (втратив пояси WBA, WBC та WBO). Перший шанс здобути назад пояси він втратив, програвши Девіну Гейні - бій завершився поразкою за одностайним рішенням суддів.

Перші два раунди пройшли на користь українця. Він викидував більше ударів і навіть декілька разів пробивав блок австралійського суперника. Натомість Камбосос відповідав переважно ударами у корпус.

У наступних двох раундах австралієць почав частіше відкриватися, тоді як Ломаченко не продовжував збавляти обертів і завдав декількох успішних комбінацій ударів.

У п'ятому раунді наш спортсмен завдав сильного удару у голову противника. Той ледь не відправився у нокдаун, але втримався на ногах і продовжив бій. У наступних раундах Камбосос намагався відповідати, але активніше їх провів все ж українець.

У восьмому раунді австралійський боксер отримав розсічення брови і Ломаченко продовжив завдавати ще більше ударів. Поєдинок завершився в 11 раунді достроково - українець спочатку відправив Камбососа у нокдаун, потім — ще в один. Після цього бій було завершено.

Василь Ломаченко: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Ломаченко заявив, його спортивна кар'єра майже завершена. Він зазначив, що йому наразі вже складно даються бої.

"Якщо говорити про вік у боксі та вагові категорії, то згоден – я вже старий. Що щодо надважкої ваги? У 36 років багато суперважковаговиків можуть тільки починати. Але моя кар'єра майже завершена. Скільки років вона ще триватиме? Один, два, три, ось і все. Але я думаю, що в мене ще є трохи сил", - заявив Ломаченко.

Колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик розповів про позицію, яку зайняв Ломаченко щодо повного вторгнення РФ в Україну. Гвоздик зазначив, що багато боксерів та тренерів не вважають Ломаченка людиною, яка відкрито виступає проти вторгнення РФ в Україну – уродженець Одещини жодного разу прямо не сказав, що проти війни.

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