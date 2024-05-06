Уродженець Одеської області зізнався, що йому непросто відновлюватися після поєдинків, але сили ще є.

Зірковий боксер, 36-річний уродженець Одещини Василь Ломаченко, вважає, що його професійна кар'єра майже завершена.

Як повідомляє SPORT.UA, олімпійський чемпіон Пекіна-2008 і Лондона-2012 розповів про момент, коли він прийме рішення про завершення своєї професійної кар'єри.

"Якщо говорити про вік у боксі та вагові категорії, то згоден – я вже старий. Що щодо надважкої ваги? У 36 років багато суперважковаговиків можуть тільки починати. Але моя кар'єра майже завершена. Скільки років вона ще триватиме? Один, два, три, ось і все. Але я думаю, що в мене ще є трохи сил", - заявив Ломаченко.

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Водночас він не уточнив, скільки часу ще битиметься на ринзі.

"Скільки конкретно років я ще буду битися? Я й сам поки що не знаю. Це важке питання. У цьому віці кожен бій дається важко. Непросто і відновлюватися після поєдинків", – сказав боксер.

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Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик розповів про позицію, яку зайняв ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко щодо повного вторгнення РФ в Україну. Гвоздик зазначив, що багато боксерів та тренерів не вважають Ломаченка людиною, яка відкрито виступає проти вторгнення РФ в Україну – уродженець Одещини жодного разу прямо не сказав, що проти війни.

Після повномасштабного вторгнення Ломаченко оприлюднив фото, на якому - дві руки, оздоблені в кольори національних прапорів України та РФ на тлі голуба. Боксер занесений до Реєстру держредакторів, який веде Рух ЧЕСНО.

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