Гвоздик зазначив, що, можливо, хтось намагається виставити Ломаченка героєм і тим, хто підтримує свою країну.

Олександр Гвоздик - колишній чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі за версією WBC розповів про позицію, яку зайняв екс-чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко щодо повного вторгнення РФ в Україну.

Гвоздик зазначив, що, можливо, хтось намагається виставити Ломаченка героєм і тим, хто підтримує свою країну, але якщо запитати в інших боксерів і тренерів, то вони дадуть протилежну відповідь.

"Сьогодні ми маємо цього виродка Путіна, який вбиває і намагається зруйнувати мою країну. Відтоді як почалася ця війна, відбулися ще серйозніші бомбардування. Люди під завалами. Люди з кров'ю, з відірваними кінцівками. А Ломаченко жодного разу прямо не сказав: "Я цього не підтримую". Через це багато людей його більше не люблять", - заявив Гвоздик, передає The Sunday Long Read.

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Ломаченко і війна в Україні

Одразу після повного вторгнення РФ в Україну Ломаченко опублікував фото, на якому зображено дві руки, оздоблені в кольори національних прапорів України та РФ на тлі голуба.

Ломаченко не гребує викладати пости в соцмережах про заборонену в Україні УПЦ МП.

Ломаченко занесений до Реєстру держредакторів, який веде Рух ЧЕСНО.

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