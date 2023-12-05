Девін Хейні не погодився на реванш проти Василя Ломаченка через потенційний гонорар.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні пояснив, чому відмовився дати реванш Василю Ломаченку.

Американський боксер зізнався, що відмовився від реваншу через сумніви з приводу потенційного гонорару від другого бою з українцем.

"Так, мені це точно спало на думку - кілька разів. Я поговорив з татом і промоутерами Top Rank про те, як буде виглядати реванш, які будуть цифри, і, як я вже сказав, це не склалося.

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Це не мало сенсу. Я знаю, що це був би великий поєдинок - набагато більший, ніж перший. Попередній бій був суперечливим, тому другий мав бути більшим. Але цифри, схоже, не були такими вже великими", - наводить слова Хейні The Ring.

Нагадаємо, бій Хейні - Ломаченко відбувся в травні цього року. Американець переміг українця одноголосним рішенням суддів (116:112, 115:113, 115:113) і захистив титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Відзначимо, що в листопаді цього року Девін Хейні повідомив, що переходить в першу напівсередню вагу і звільнив чемпіонські пояси в легкій вазі - WBC, WBA, IBF і WBO.

Таким чином, за вакантний титул IBF битимуться Василь Ломаченко і Джордж Камбосос. Очікується, що бій відбудеться в лютому 2024 року.

Титул WBO буде розіграний між українцем Денисом Берінчиком і мексиканцем Ісааком Крусом.

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