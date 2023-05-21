У Лас-Вегасі пройшов вечір боксу, який увійде в історію.

Вранці 21 травня український боксер Василь Ломаченко провів бій проти американця Девіна Хейні.

Поєдинок пройшов на MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі (США). На кону стояв статус абсолютного чемпіона світу з боксу в легкому дивізіоні. Боксери змагалися за пояси WBO, WBC, WBA та IBF.

З перших раундів 35-річний Василь заволодів ініціативою проти непереможного 24-річного Хейні. Українець працював відмінно на ближній дистанції, технічно і майстерно змушував Девіна притискатися у кут, а потім проводив блискучі комбінації. Ломаченко діяв ефектно і ефективно - Хейні через цю причину почав діяти брудно, намагаючись збити темп суперника. Публіка в залі, вражена перфомансом Василя, скандувала "Лома, Лома".

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У якийсь момент здалося, що бій може завершитися достроково перемогою Ломаченка. В 11-му раунді під захоплені вигуки глядачів Василь безліч разів влучив у голову Хейні. Але у підсумку одноголосним рішенням суддів звитягу здобув Хейні - 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко - Хейні: підсумки бою

Для українця це третя поразка на профіринзі. До цього Василь поступався Теофімо Лопесу у 2020 році та Орландо Салідо в 2014 році. Ломаченко також здобув 17 перемог (11 - нокаутом).

Для Хейні це 30-й бій у професійній кар'єрі - всі 30 разів він святкував перемогу. Американець захистив титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.