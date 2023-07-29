Девін Хейні піднімається у першу напівсередню вагу.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні наважився змінити вагову категорію.

Як пише інсайдер Майк Коппінджер, 28 жовтня у Лас-Вегасі Хейні проведе бій проти Реджиса Прогрейса, який володіє поясом WBC у першій напівсередній вазі. На кону буде лише цей титул.

Яка доля титулів Хейні у легкій вазі - поки що невідомо. 24-річний американець просить у WBC не зобов'язувати його зробити пояс вакантним, а дати пізніше можливість провести поєдинок проти Шакура Стівенсона, який у легкій вазі претендує на пояс WBC. Чи отримає таке право Хейні - буде вирішувати Всесвітня боксерська рада на окремому засіданні.

Відео дня

Американець Прогрейс провів на професійному ринзі 30 боїв, в яких здобув 29 перемог і лише одного разу програв. У Хейні 30 перемог у 30 поєдинках - він непереможний боєць.

Нагадаємо, що у травні Хейні переміг Василя Ломаченка і захистив свої титули у легкій вазі.

Ломаченка зараз викликають на бій різні зірки, зокрема Джордж Камбосос і Шакур Стівенсон. Проте український боксер мріє про реванш з Хейні.

Вас також можуть зацікавити новини: