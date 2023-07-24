Джордж Камбосос напередодні рішенням суддів переміг Максі Х'юза.

Володар титулу IBO у легкій вазі Джордж Камбосос розповів про свої плани на найближче майбутнє.

30-річний австралійський боксер заявив, що свій наступний бій хоче провести проти колишнього чемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка.

"Не турбуйтеся за мене. У мене були всі пояси в легкій вазі. На мене чекає велика битва на стадіоні.

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Наступним буде бій з Ломаченком. Це справжня битва. Він буде більш відкрито викидати свої удари і буде боксувати. Я цього і хочу, і це велика битва, на яку я готовий.

Я отримав пояс чемпіона IBO. Я виграв титул чемпіона світу і додав його до своєї колекції. Це не один з чотирьох найпрестижніших, але у мене були інші чотири (WBA, IBF, WBO і The Ring)", - наводить слова Камбососа Boxingnews24.

Додамо, що в ніч на 23 липня Джордж Камбосос здобув перемогу рішенням суддів у бою проти Максі Х'юза. Для австралійця це був перший бій після двох поразок від Девіна Хейні.

У послужному списку Камбососа 21 перемога і 2 поразки в 23 боях на профі-рингу.

Василь Ломаченко свій останній бій провів у травні цього року. Українець одноголосним рішенням суддів програв Девіну Хейні. На профі-рингу Ломаченко здобув 17 перемог і зазнав трьох поразок у 20 поєдинках.

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