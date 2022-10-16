Девін Хейні здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У ніч на 16 жовтня в Мельбурні (Австралія) відбувся бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) американцем Девіном Хейні і колишнім об'єднаним чемпіоном світу Джорджом Камбососом.

Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Хейні одноголосним рішенням суддів (119:109, 118:108, 118:108).

Практично протягом усього другого бою австралійський боксер намагався діяти активно, але американець успішно протиставляв йому роботу джебом і двійками.

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До дев'ятого раунду обличчя Камбососа від ударів суперника було закривавленим, але він все одно намагався змінити хід поєдинку. Проте в останніх раундах Хейні остаточно заволодів ініціативою, з чим його суперник вже впоратися не зміг.

Таким чином, 23-річний Девін Хейні переміг Джорджа Камбососа вдруге, здобувши 29-ту перемогу в кар'єрі і зберіг звання абсолютного чемпіона легкого дивізіону.

Огляд бою:

Додамо, що наступним суперником Хейні може стати український боксер Василь Ломаченко. Перед поєдинком з Камбососом Девін заявив, що після перемоги над австралійцем може вийти на ринг проти українця.

"Бій з Ломаченком мене, без сумнівів, хвилює. І його початок буде покладено після перемоги 16 жовтня. Як тільки я виграю у своєму бою, а він - у своєму, нам потрібно буде вирішити, що робити далі", - наводить слова Хейні видання BoxingScene.

Нагадаємо, що в першому бою в червні в Мельбурні Хейні переміг Камбососа одноголосним рішенням суддів - 116:112, 116: 112 і 118: 110. Після цього Джордж активував опцію матчу-реваншу з Хейні.

Хейні - Камбосос: профайли боксерів

Девін Хейні є володарем поясів чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і WBC, а також титулу журналу The Ring.

В активі Хейні 29 перемог у професійній кар'єрі (15 - нокаутом). Він досі непереможний боксер.

Камбосос провів 22 бої в своїй кар'єрі, 20 з яких він виграв (10 - нокаутом). Обидві поразки австралієць зазнав проти Хейні.

Зріст Камбососа становить 176 см, розмах рук - 173 см. Хейні нижче Камбососа - 173 см, проте має більший рахмах рук - 180 см.

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