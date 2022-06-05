23-річний американський боксер Девін Хейні відібрав у 28-річного австралійця Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Хейні здолав суперника на його території - в австралійському Мельбурні. Бій пройшов усі 12 раундів й одноголосним рішенням суддів переміг американець: 116:112, 116:112, 118:110.
Хейні захистив титул за версією WBC і виграв пояси WBA, IBF та WBO, що раніше належали Камбососу.
Колишнім чемпіоном світу в легкій вазі є Василь Ломаченко, який відмовився залишати Україну до закінчення війни та відхилив пропозицію Джорджа Камбососа про бій.
Відео огляд бою
Хейні - Камбосос: підсумки бою
- Хейні здобув 28 перемогу в кар'єрі (15 - нокаутом). Він досі непереможний боксер.
- Для Камбососа ця поразка стала першою в кар'єрі. В його активі 21 звитяга (10 - достроково).
- Тепер у Хейні є вибір: провести грошовий поєдинок проти свого співвітчизника Джервонти Девіса (на прізвисько "Танк"), або кинути виклик Ломаченку, котрий через війну віддав власне Хейні шанс боксувати проти Камбососа.
- Сам Камбосос просить реванш у Хейні: "До кінця листопада ми повторимо це", - зазначив австралієць, вочевидь, посилаючись на пункт в контракті про право на реванш.