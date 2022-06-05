Поєдинок вийшов дуже нудним.

23-річний американський боксер Девін Хейні відібрав у 28-річного австралійця Джорджа Камбососа звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Хейні здолав суперника на його території - в австралійському Мельбурні. Бій пройшов усі 12 раундів й одноголосним рішенням суддів переміг американець: 116:112, 116:112, 118:110.

Хейні захистив титул за версією WBC і виграв пояси WBA, IBF та WBO, що раніше належали Камбососу.

Колишнім чемпіоном світу в легкій вазі є Василь Ломаченко, який відмовився залишати Україну до закінчення війни та відхилив пропозицію Джорджа Камбососа про бій.

Відео огляд бою

Хейні - Камбосос: підсумки бою