Девін Хейні відзначив пріоритетність поєдинку з українським боксером.

23-річний американський боксер Девін Хейні, який напередодні став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, поділився планами на майбутнє, назвавши імена бажаних суперників.

За словами американського боксера, пріоритетними для нього є поєдинки з Василем Ломаченком і Джервонтой Девісом.

"Наступного тижня я зустрінуся зі своєю командою, і ми з'ясуємо, що буде далі. Ми не виключаємо кожен варіант. Очевидно, що я підписався на бій-реванш, але потрібно подивитися, як все буде розвиватися. Ми хочемо проводити великі поєдинки, тому разом з командою готові зробити все для цього.

У мене достатньо мотивації перед зустріччю з будь-яким суперником, але очевидно, що поєдинок проти Ломаченка - це великий бій. Всі лідери нашої вагової категорії мене мотивують - Джервонта Девіс, Василь Ломаченко.

Ці два знаходяться у верхній частині мого списку, тому що в боях з ними є великий сенс. Всіх інших хлопців я дійсно не оцінюю так високо", - наводить слова Хейні Boxing News 24/7.

З бійцем солідарний його екс-тренер Джефф Мейвезер: Хейні точно повинен побитися з Ломаченком.

Нагадаємо, 5 червня Хейні переміг Джорджа Камбососа рішенням суддів і захистив титул чемпіона світу за версією WBC, а також виграв пояси WBA, IBF і WBO, що раніше належали Камбососу.

Хейні - Камбосос: підсумки бою