Василь Ломаченко вшанував пам'ять загиблого родича у Другій світовій війні.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію в українців, привітавши своїх шанувальників у соціальних мережах з Днем Перемоги.

У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять в РФ.

Ломаченко опублікував у Instagram фото, на яких він з батьком і сином поклав квіти до Меморіального комплексу в Білгород-Дністровському до могили свого родича Василя Івановича Ломаченка, який воював у Другій світовій війні.

"Спасибі Дідові За Перемогу! З Днем Перемоги!",- підписав свій пост Ломаченко.

Варто відзначити, що цей вислів дуже популярний в Росії, яка розв'язала війну в Україні і влаштувала геноцид українському народу. Однак українського боксера це мабуть не збентежило.

Слова Ломаченка викликали вкрай негативну реакцію українців, які залишили безліч гнівних коментарів під постом боксера: "Здається, країною помилився, дивак! Це дно!!!", "Вася, ти такий тупий!", "Дол***ба шматок, Вася, ти реально вася", " У побєдобєсії участь взяв?", "Тобі напевно сильно в боксі по голові били, дурень", "Я сподіваюся, що хоч форма у нього українська", "Василь це наш іспанський сором", "Спасибі дідові за спецоперацію", "Георгіївської стрічки не вистачає", "Сором і ганьба"," Форму зніми і не позорься" і багато іншого.

Нагадаємо, раніше Ломаченко відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа, так як прийняв рішення вступити в ряди тероборони і захищати рідну землю від вторгнення російської армії.

Пізніше суперник українця заявив, що поважає Василя за вчинок і буде за нього молитися.

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