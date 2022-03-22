Боксер вважав за краще залишатися в Україні і захищати її від російських окупантів.

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від раніше запланованого поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, щоб залишитися і захищати Україну від окупантів.

Про це заявив промоутер Камбососа Лу ДіБелла, передає ESPN.

Ломаченко погодився на бій з Камбососом буквально перед самим початком російського вторгнення. Бій був намічений на 5 червня в Мельбурні, але дворазовий олімпійський чемпіон вважав за краще залишитися в Україні зі своєю сім'єю під час війни проти Росії, а не їхати з країни на тренувальний збір.

"... Бій, який він зараз переживає, набагато важливіший за будь-який боксерський поєдинок", - сказав ДіБелла.

"У нас немає нічого, крім величезної поваги до його вирішення", - додав промоутер.

Зазначимо, що 34-річний Ломаченко є членом батальйону територіальної оборони.

Відповідно до воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років, визнаним придатними до служби, заборонено залишати країну, але Ломаченко має такий дозвіл - заради чемпіонських боїв.