Австралійський боксер отримає право реваншу на випадок поразки.

Стали відомі нові подробиці щодо організації бою між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом-молодшим.

Журналіст Майк Коппінджер у себе у Тwitter розкрив деталі потенційного поєдинку між українцем та австралійцем.

"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Контракт передбачає пункт про матч-реванш, на випадок якщо Камбосос програє. Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос зустрінеться з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", - написав Коппінджер.

Базовою датою поєдинку розглядають 5 червня, а місце проведення - Marvel Stadium у Мельбурні. Якщо переговори з Ломаченком зірвуться, то Камбососу організують бій проти "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні.

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