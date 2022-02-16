Стали відомі нові подробиці щодо організації бою між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом-молодшим.
Журналіст Майк Коппінджер у себе у Тwitter розкрив деталі потенційного поєдинку між українцем та австралійцем.
"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Контракт передбачає пункт про матч-реванш, на випадок якщо Камбосос програє. Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос зустрінеться з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", - написав Коппінджер.
Базовою датою поєдинку розглядають 5 червня, а місце проведення - Marvel Stadium у Мельбурні. Якщо переговори з Ломаченком зірвуться, то Камбососу організують бій проти "регулярного" чемпіона WBC Девіна Хейні.
Ситуація в легкій вазі: головне
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA та IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Ломаченку.
- Український боксер 12 грудня впевнено побив Річарда Коммі й тепер володіє інтерконтинентальним поясом WBO.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить в число можливих суперників австралійця.