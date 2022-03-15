За словами Боба Арума, Василь "відчуває свій обов'язок перед народом України".

Очільник промоутерської компанії Top Rank, яка представляє інтереси Василя Ломаченка, Боб Арум прокоментував вступ свого клієнта в тероборону Білгород-Дністровського.

- Ломаченко зараз перебуває в Україні, багато людей хвилюються і задаються питанням, як він себе почуває? І що Ви знаєте про ситуацію, яка відбувається там прямо зараз?

- Василь Ломаченко для мене справжній герой. Я не кажу це легковажно. Дозвольте мені навести вам факти.

До війни Василь тренувався в Греції. У Греції є церква, куди він, мабуть, пішов очистити душу (мова йде про монастир Святого Пантелеймона на Афоні – прим.). Так от, Ломаченко в Греції, починається війна через агресію Путіна, він зв'язується зі своїм менеджером Егісом Клімасом, але його сім'я все ще в Україні. Він не міг просто полетіти в Україну. Тому він полетів до Румунії, взяв там машину і приїхав на територію України, щоб бути зі своєю сім'єю і стати на захист країни.

Якби він думав тільки про себе, то прилетів би до Румунії, забрав свою сім'ю і полетів до США, де у нього є будинок і грін-карта. Чому він цього не зробив? Він відчуває свій обов'язок перед народом України. Вони збираються вистояти і боротися з російською агресією. Для мене це справжній героїзм, - сказав Боб Арум для Fight Hub TV.

Вас також можуть зацікавити новини: