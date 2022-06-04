28-річний австралієць Джордж Камбосос-молодший в листопаді минулого року переміг Теофімо Лопеса й став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA та IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Василю Ломаченку.

Камбосос ще до звитяги над Лопесом обіцяв провести бій проти Ломаченка. 5 червня боксери мали вийти в ринг, контракт на бій був майже підписаний. Проте війна зламала плани. Ломаченко не захотів покидати Україну під час війни, а Камбосос з повагою прийняв це рішення. Більше того, австралієць знову пообіцяв провести поєдинок з Василем у майбутньому.