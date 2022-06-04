5 червня у Мельбурні (Австралія) відбудеться бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) та володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 КО).
Американський промоутер Лу Ді Белла, який представляє інтереси Камбососа, безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Хейні. В Україні бій покаже MEGOGO.
Також промоутер відмовив російським каналам продавати трансляцію бою.
Вечір боксу стартує о 4.00 ранку за київським часом 5 червня.
Камбосос - Хейні: перед боєм
28-річний австралієць Джордж Камбосос-молодший в листопаді минулого року переміг Теофімо Лопеса й став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA та IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Василю Ломаченку.
Камбосос ще до звитяги над Лопесом обіцяв провести бій проти Ломаченка. 5 червня боксери мали вийти в ринг, контракт на бій був майже підписаний. Проте війна зламала плани. Ломаченко не захотів покидати Україну під час війни, а Камбосос з повагою прийняв це рішення. Більше того, австралієць знову пообіцяв провести поєдинок з Василем у майбутньому.
Камбососу знайшли суперника у вигляді 23-річного американця Девіна Хейні. Боксери визначать між собою абсолютного чемпіона світу.