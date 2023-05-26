Сергій Дерев'янченко поділився думкою про бій Ломаченка проти Хейні.

Відомий український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко поділився своєю думкою про поєдинку Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні.

37-річний спортсмен вважає, що Ломаченко, який був претендентом у цьому бою, не був достатньо переконливим, щоб здобути перемогу.

"Я вважаю, що це був дуже класний бій. Це був близький бій. Якщо говорити чесно, перші враження - Девін Хейні був трохи краще. Але потім я переглянув бій, і зробив висновок, що Ломаченко був краще.

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Коли ми говорили в залі зі своїми тренерами з приводу бою, я так і говорив, що в рівному бою перемогу віддадуть Хейні. Ломаченку потрібно було боксувати на дві, на три голови вище. Йому потрібно було бити його так, як він бив у десятому та одинадцятому раунді.

Це бізнес. Мені здається, що вони дивляться на те, чий наступний бій вони можуть продати дорожче. Хейні проти якогось іншого боксера. Всі з цього заробляють, це дуже великий ринок. Тому все так і відбувається. У таких боях потрібно вигравати нокаутом або з нокдаунами", - сказав Дерев'янченко в коментарі YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

Нагадаємо, бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні відбувся 21 травня. Американський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і захистив титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Додамо, що в активі Ломаченка на профі-рингу 20 боїв (17 перемог і три поразки). Девін Хейні здобув 30 перемог у 30 поєдинках.

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