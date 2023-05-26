Відомий український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко поділився своєю думкою про поєдинку Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона легкого дивізіону Девіна Хейні.
37-річний спортсмен вважає, що Ломаченко, який був претендентом у цьому бою, не був достатньо переконливим, щоб здобути перемогу.
"Я вважаю, що це був дуже класний бій. Це був близький бій. Якщо говорити чесно, перші враження - Девін Хейні був трохи краще. Але потім я переглянув бій, і зробив висновок, що Ломаченко був краще.
Коли ми говорили в залі зі своїми тренерами з приводу бою, я так і говорив, що в рівному бою перемогу віддадуть Хейні. Ломаченку потрібно було боксувати на дві, на три голови вище. Йому потрібно було бити його так, як він бив у десятому та одинадцятому раунді.
Це бізнес. Мені здається, що вони дивляться на те, чий наступний бій вони можуть продати дорожче. Хейні проти якогось іншого боксера. Всі з цього заробляють, це дуже великий ринок. Тому все так і відбувається. У таких боях потрібно вигравати нокаутом або з нокдаунами", - сказав Дерев'янченко в коментарі YouTube-каналу "ТАЙК МАЙСОН".
Нагадаємо, бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні відбувся 21 травня. Американський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і захистив титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Додамо, що в активі Ломаченка на профі-рингу 20 боїв (17 перемог і три поразки). Девін Хейні здобув 30 перемог у 30 поєдинках.