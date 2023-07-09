Американський боксер Шакур Стівенсон бажає битися проти українського екс-чемпіона світу.

Колишній чемпіон світу у напівлегкій та другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон чемно кинув виклик українському боксеру Василю Ломаченку.

"Нічого, крім поваги, чемпіоне, ти заслужив ці пояси. Сподіваюся, ти одужав, і в тебе все добре. Думаю, настав час для справжніх шахів. Я готовий до великого бою, чемпіон. Давай зробимо що-небудь", – написав Стівенсон у Twitter.

Ломаченко теж у Twitter відповів Шакуру:

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"Дякую тобі! Зі мною все добре! Мені шкода, але я маю незавершені справи з Девіном Хейні", - написав Ломаченко.

Раніше Стівенсон заявив, що Ломаченко мав стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі за підсумками бою з Девіном Хейні. Шакур викликав американця на бій, а також висловив бажання побитися з Василем.

Нагадаємо, у травні цього року Ломаченко поступився Хейні одноголосним рішенням суддів. У квітні американець Стівенсон нокаутував непереможного японця Шуічіро Йошино і став обов’язковим претендентом на титул WBC в легкій вазі.

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