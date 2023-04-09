Шакур Стівенсон використовував контратаки, щоб розбити суперника, і зумів відправити Йошино на підлогу у другому та четвертому раундах.

Американський боксер Шакур Стівенсон, колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях, здобув перемогу у своєму дебюті в легкому дивізіоні в Ньюарку (США), здолавши японського боксера Шуічіро Йошино, який до цього мав бездоганну статистику - 16 перемог із 12 нокаутами.

Стівенсон використовував контратаки, щоб розбити суперника, і зумів відправити Йошино на підлогу у другому та четвертому раундах, а в шостому раунді рефері зупинив бій, зафіксувавши таким чином технічний нокаут Шакура.

У Стівенсона тепер 20 перемог і нуль поразок на професійному ринзі. У Йошино 16 перемог та одна поразка.

Відео дня

Стівенсон став обов’язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Девін Хейні. Останній готується 20 травня захищати свої пояси в бою проти Василя Ломаченка. Додамо, що Шакур раніше викликав українця на поєдинок.

Відео огляд бою

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