Шакур Стівенсон хоче провести бій проти українця Василя Ломаченка наступного року.

Чемпіон WBO і WBC у другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон заявив, що готовий провести бій проти екс-чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка.

Американський боксер зазначив, що поєдинок може відбутися на початку наступного року і висловив упевненість в тому, що зможе здолати Ломаченка.

"Ми можемо провести цей поєдинок у будь-який час. Ломаченко - досить гучне ім'я, і він був у рейтингу Р4Р. Ви повинні поважати його за це. Ми можемо організувати цю битву на початку наступного року. Зараз ми не в одному дивізіоні. Він може опуститися до другої напівлегкої ваги прямо зараз, і це буде величезний бій. Я відчуваю, що легка вага не є його рідною. Другий напівлегкий здається більш реалістичним йому. Ми приблизно однакові за габаритами.

Я дуже впевнений у собі. Вони кажуть, що я зухвалий. Але мені все одно - я думаю, що зможу перемогти кого-небудь. Мені все одно, з ким я повинен битися. Запитайте мене про будь-кого на планеті - я відповім, що зможу їх здолати, тому що здатний знайти шляхи для своєї перемоги", - наводить слова Стівенсона Boxing Scene.

Додамо, що Шакур Стівенсон є срібним призером Олімпійських ігор 2016 року. Він володіє поясами WBO і WBC у другій напівлегкій вазі. На рахунку американця 18 перемог в 18 боях на профі-рингу, 9 з яких він виграв нокаутом.

У професійній кар'єрі Ломаченка також 18 поєдинків - 16 перемог і 2 поразки. Українець є дворазовим олімпійським чемпіоном - 2008 і 2012 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла, що Ломаченко перебуває в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко може провести бій 22 жовтня. Його промоутер розповів, що боксер планує отримати звільнення від армії.

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