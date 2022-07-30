Після того як Ломаченко отримає дозвіл на виїзд закордон, то тоді буде оголошене місце проведення поєдинку і прізвище суперника.

Український боксер Василь Ломаченко свій наступний поєдинок має провести 22 жовтня.

Про це повідомив віце-президент Top Rank Карл Моретті для LuckyPunch.net. Промоутерська компанія Top Rank представляє інтереси Ломаченка і добивається, щоб Василю дали право на виїзд з України у воєнний час.

Після того як Ломаченко отримає дозвіл на виїзд закордон, то тоді буде оголошене місце проведення поєдинку і прізвище суперника.

34-річний українець востаннє бився у грудні минулого року проти Річарда Коммі й переміг одноголосним рішенням суддів.

У червні цього року Ломаченко мав битися проти Джорджа Камбососа-молодшого, але через війну Василь не зміг провести цю зустріч.

Вас також можуть зацікавити новини: