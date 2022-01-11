Шакур Стівенсон не зацікавлений виходити в ринг проти українського боксера.

Непереможний чемпіон за версією WBO у першій легкій вазі Шакур Стівенсон (17-0, 9 КО) відмовився проводити поєдинок з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО).

24-річний Шакур волів би зустрітися у ринзі з мексиканцем Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO).

"Ми бачили, як Ломаченко двічі програвав. Він переміг багатьох великих бійців, але хіба ми не бачили, як він поступався двічі? Скільки разів ми бачили, як програвав Вальдес? Ми ніколи раніше не спостерігали його поразки. Він показав чудовий виступ у бою з Мігелем Берчельтом. Він нокаутував його, хоча Берчельта раніше ніколи не перемагали. Ми бачили Ломаченка в ринзі з Теофімо Лопесом, і він мав наляканий вигляд", - сказав Стівенсон.

"Вальдес ніколи не програвав, я також. Я досягнув піку своєї кар'єри, він теж перебуває на піку. Це бій найкращого проти найкращого", - додав Шакур в інтерв'ю для Boxing Insider.

Раніше промоутер Ломаченка Боб Арум висловлював бажання організувати бій між Стівенсоном та Василем:

"Лома проти Шакура - поєдинок, який я хочу організувати. Це буде чудовий бій, неважливо, у якій вазі він пройде - легкій, першій легкій чи проміжній. Мені не потрібно, щоб їхній бій був титульним. Ломаченко проти Стівенсона - це масштабний поєдинок на pay-per-view".

Нагадаємо, що Ломаченко прагне повернути собі чемпіонські пояси у легкій вазі й тому для нього пріоритетний поєдинок лише проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

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