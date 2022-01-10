Василь Ломаченко / фото twitter.com/trboxing
Василь Ломаченко поскаржився, що всі потенційні суперники відмовляються виходити проти нього в ринг.
Слова 33-річного боксера наводить Instagram-акаунт DAZN.
"Прямо зараз ніхто не хоче підписувати зі мною контракт на бій", - сказав Василь.
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Ломаченко прагне повернути собі чемпіонські пояси, але Джордж Камбосос-молодший наразі тримає в секреті ім'я свого наступного суперника.
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Ситуація в легкій вазі: головне
- Джордж Камбосос переміг Теофімо Лопеса і став володарем титулів WBC Franchise, WBO, WBA та IBF в легкій вазі. Раніше три з чотирьох цих поясів належали Василю Ломаченку.
- Український боксер 12 грудня впевнено побив Річарда Коммі й тепер займає друге місце в рейтингу найкращих представників легкого дивізіону від BoxRec.
- Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Раян Гарсія, а також Шакур Стівенсон.
- Сам Камбосос раніше заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси. Промоутер Камбососа сказав, що українець входить в число можливих суперників австралійця.