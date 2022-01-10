Український боксер не може знайти собі наступного суперника.

Василь Ломаченко поскаржився, що всі потенційні суперники відмовляються виходити проти нього в ринг.

Слова 33-річного боксера наводить Instagram-акаунт DAZN.

"Прямо зараз ніхто не хоче підписувати зі мною контракт на бій", - сказав Василь.

Ломаченко прагне повернути собі чемпіонські пояси, але Джордж Камбосос-молодший наразі тримає в секреті ім'я свого наступного суперника.

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