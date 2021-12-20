Денис Берінчик рішенням суддів здобув перемогу над росіянином Ісою Чанієвим.

18 грудня українець Денис Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва в рамках вечора боксу в Броварах і захистив титул WBO International.

Бій тривав усі 12 раундів, а перемога українцю дісталася одноголосним рішенням суддів - 116:112, 118:110, 118:111.

Завдяки цій перемозі Берінчик істотно поліпшив свої позиції в рейтингу представників легкого дивізіону від BoxRec. Український боксер піднявся з п'ятого десятка більш ніж на 20 рядків і тепер входить в двадцятку кращих, займаючи 17-е місце.

Читайте такожВиграв дербі: Сіренко нокаутував Руденка та ставши головним супертяжем України після Усика (відео)Варто відзначити, що Денис поки далекий від позицій свого друга і співвітчизника – колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка. Боксер з Білгорода-Дністровського розташовується на другій сходинці – навіть вище австралійця Джорджа Камбососа, володаря поясів WBA, WBC, IBF і кривдника американця Теофімо Лопеса.

На чолі ж списку залишається непереможний чемпіон WBA 27-річний американець Джервонта Девіс (24 КО в 26 боях).

Берінчик - Чанієв: підсумки бою

Для українця це 16-та перемога в 16 боях в профі (9 - достроково). Берінчик захистив свій титул WBO International в легкій вазі вшосте в кар'єрі.

Для Чанієва ця поразка стала 4-м в кар'єрі при 15 перемогах.

Автор: Володимир Медяник