Денис Берінчик здобув 16-ту перемогу на професійному ринзі.

Українець Денис Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва (15-4, 7 КО) в рамках вечора боксу в Броварах.

Суперники пройшли всі 12 раундів. Домінував та володів ініціативою більше саме українець.

В 6-му раунді Чанієв розбив Берінчику ніс і в українця пішла кров. Проте у 9-му раунді вже Денис розбив до крові обличчя Чанієву і відплатив тою ж монетою супернику.

В підсумку Берінчик переміг одноголосним рішенням суддів: 116-112, 118-110, 118-111.

Для українця це 16-та перемога в 16 боях в профі. Берінчик захистив свій пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Зауважимо, що Берінчик, як завжди, оригінально вийшов на бій. Слово "вийшов" навіть не доречне, адже Денис виїхав на автомобілі до рингу.

Відео виходу Берінчика в ринг

Новина доповнюється

Автор: Артем Будрін