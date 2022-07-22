Титулований український боксер Василь Ломаченко проведе проміжний бій у жовтні, а потім отримає можливість виступити проти володаря поясів WBO і WBC в напівлегкій вазі Шакура Стівенсона.
Про це повідомив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.
"Я сподіваюся, що ми повернемо Ломаченка в ростер Top Rank. З ним все добре, він отримує звільнення від української армії.
Після цього ми зможемо організувати Василю поєдинок у жовтні, а наступного року для нього буде багато варіантів.
Ми повинні провести один поєдинок - не наступним, а в 2023 році. Це бій, якого всі дуже сильно хочуть - Ломаченко проти Шакура Стівенсона. Вони обидва хочуть цей бій.
Зараз ми підберемо для українця відповідного суперника, і я впевнений, що ми знайдемо когось підходящого. Ломаченко з грудня був неактивний, і все в його житті зараз невизначено, але ми постараємося організувати бій в жовтні", - повідомив Арум в інтерв'ю Fighthype.com.
Додамо, що напередодні Шакур Стівенсон заявив про бажання провести бій проти Василя Ломаченка.
Нагадаємо, свій останній бій Ломаченко провів у грудні минулого року, перемігши ганця Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.
У червні Ломаченко повинен був зійтися в рингу з австралійцем Джорджем Камбососом, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну відмовився від раніше запланованого поєдинку, щоб залишитися і захищати свою країну від окупантів.
Камбосос програв свій бій американцеві Девіну Хейні, але наприкінці року має пройти реванш.